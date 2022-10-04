شكرا لقرائتكم خبر عن دون مفاجآت عديدة.. تشكيل برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستضيف نادي إنتر ميلان الإيطالي نظيره نادي برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء والموافق 4 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

إنتر ميلان يستقبل برشلونة على ملعبه

ويحتضن ملعب السان سيرو معقل الفريق الإيطالي أحداث مباراة برشلونة وإنتر ميلان المقرر إقامتها مساء اليوم لهذه النسخة 2022-2023.

موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

وتنطلق أحداث اللقاء بين برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

ونقدم لكم متابعينا الأعزاء تشكيل نادي برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي المتوقع في مشوار دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لهذه النسخة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: روبرتو، جيرارد بيكيه، إريك جارسيا، ألونسو.

في خط الوسط: جافي، بوسكيتس، بدري.

في خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا



حارس المرمى: أونانا.

في خط الدفاع: سكرينيار، دي فريج، باستون، دارميان.

في خط الوسط: باريلا، مخيتاريان، أصلاني، ديماركو.

المهاجمون: دجيكو، لوتارو مارتينيز.