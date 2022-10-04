شكرا لقرائتكم خبر عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان.. ببلاش وجودة عالية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يحل نادي برشلونة الإسباني كضيف ثقيل على نظيره نادي إنتر ميلان الإيطالي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة 2022-2023.

مواجهة برشلونة مع إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

ويتساءل عشاق ومحبي كرة القدم الأوروبية عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة أمام نظيره نادي إنتر ميلان في اللقاء الذي سيجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء والموافق 4 أكتوبر ضمن منافسات هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا.

برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

ويقدم لكم موقعنا المتميز خلال التقرير الآتي جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة.

موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

وستتكفل قناة بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنقل أحداث مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

ويمكنكم الحصول على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا من خلال تنزيل التردد الذي نستعرضه معكم في السطور التالية واستمتعوا بالمشاهدة.

قناة IRIB Tv3

التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Bade 26°E

قناة AZ Tv

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة ZDF الألمانية

التردد: 11954 أفقي

التردد: 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e

قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 220000

القمر: Astra 19.2°e

يذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لهذه النسخة 2022-2023 برصيد 19 نقطة ومتساويًا مع ريال مدريد صاحب الوصافة لكن بفارق الأهداف.