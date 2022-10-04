شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم عن موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة 2022-2023 والمقرر انطلاقها مساء اليوم الثلاثاء.

مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

ونقدم لكم خلال التقرير الآتي موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة 2022-2023 بالإضافة إلى القنوات الناقلة بعد أن تساءل عنها الجميع.

موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة برشلونة وإنتر ميلان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

وتنقل أحداث مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

طموح برشلونة في مباراته أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

ويسعى برشلونة إلى الفوز في مباراته أمام إنتر ميلان من أجل تعويض الخسائر التي تكبدها الموسم الماضي وأدت إلى خروجه من دوري الأبطال وخسارة الدوري الإسباني والخروج بموسم صفري.