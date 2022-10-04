شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توضيح رسمي.. هل تخلى الأهلي المصري عن لقب نادي القرن؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوضح سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي المصري، حقيقة التخلي عن لقب "نادي القرن"، الذي كان يزين قميص الفريق.

وكانت وسائل إعلام مصرية سربت صورا لقميص الأهلي في الموسم الجديد (2022-2023)، الذي شهد تغيير شعار النادي، ليتم وضع نجمة واحدة بدلا من الـ10 نجوم، التي تدل على عدد البطولات الأفريقية للفريق.

كذلك كشفت الصور المسربة عن اختفاء عبارة "نادي القرن"، التي كانت تخلد فوز القلعة الحمراء بجائزة نادي القرن الـ20 في قارة إفريقيا.

وقال سعد شلبي في تصريحات نقلها موقع "صدى البلد" المصري: "العقد المبرم بين الشركة الراعية والنادي الأهلي ينص على أن يتم إرسال التصميمات والعلامة التجارية للشركة قبل 9 أشهر لكن هذا لم يحدث".

وتابع: "الشركة الراعية السابقة تملك حقوق ملكية الشعار القديم، وفي ظل انتهاء العقد معها تم استخدام شعار جديد".

وأضاف: "القميص سيظهر بشكل استثنائي هذا الموسم دون عبارة نادي القرن، لكنه سيعود في الموسم المقبل (2023-2024)".

وأتم تصريحاته قائلا: "الأهلي سجل 56 علامة تجارية وهذا لم يحدث لأي ناد عربي أو أفريقي، نحرص دائما على تسجيل علامتنا التجارية والتعديل يحدث بناء على المتغيرات فقط بما يخدم مصلحة النادي، ولن نفرط في علامتنا التجارية".