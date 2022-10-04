شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ المرحلة الثالثة من فترة الإعداد اليوم استعداداً للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الاسماعيلى فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، تدريباته باستاد الإسماعيلية فى إطار المرحلة الثالثة من فترة إعداده الحالية، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد الانتهاء من معسكره بالقاهرة.

وكان الإسماعيلي قد دخل معسكرا مغلقا خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري حتي مساء الأحد – تخلله مباراتين وديتين ضد العبور والسكة الحديد استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي سوف يستضيف فريقي طلائع الجيش والبنك الأهلي يومي 5 و10 من نفس الشهر الجارى على ملعبه بالإسماعيلية، للاطمئنان على كافة اللاعبين والوصول إلى أنسب تشكيلة أساسية قبل الدوري.