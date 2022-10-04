شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تحضيراته قبل السفر إلى تونس لمواجهة اتحاد المنستيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش ضمن التحضير لمباراته أمام الاتحاد المنستيري التونسي فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يتدرب الفريق الأحمر اليوم الاثنين وحتى الخميس المقبل قبل السفر إلى تونس لخوض اللقاء المرتقب.

ويركز كولر المدير الفني للأهلي على الاستعداد لموقعة الاتحاد المنستيري بشكل جيد على المستوى الفني والبدني، من أجل تقديم مستوى جيد فى أول ظهور رسمي للمارد الأحمر تحت قيادته، بعدما تولى المهمة الفنية قبل بداية الموسم المقبل خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريز.

واكتفى محمد فخرى، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، بأداء جلسة تأهيل في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذى أقيم صباح أمس، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، إن «فخري» أدى جلسة فى «الجيم» ضمن البرنامج التأهيلي للاعب بعد إصابته بجزع فى الكاحل أثناء مشاركته فى ودية طلائع الجيش. وأوضح أبو عبلة أن اللاعب فى تحسن مستمر، وسوف يشارك فى التدريبات الجماعية للفريق اعتبارا من مران الفريق اليوم.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح أمس على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي 9 أكتوبر الجاري فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد الحالية حيث فاز على بتروجيت 5-1 وعلي أسوان2-1 وتعادل مع فريق طلائع الجيش بدون أهداف.