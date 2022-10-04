الإسماعيلى يترقب وصول ياو أنور وكوليبالى اليوم استعداداً للموسم الجديد

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القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو وصول الثنائى الغانى ياو أنور والإيفوارى كوليبالى للوصول إلى الإسماعيلية اليوم، الثلاثاء، للانتظام فى تدريبات الفريق استعداداً للموسم الجديد.

وتعاقد الإسماعيلى مع النجم الغاني "ياو أنور" قادماً من نادى "أشانتي جولد"، الذى ينشط بدورى البلاك ستارز بعقد طويل الأمد يستمر لخمسة مواسم مقبلة، والنجم الغاني يبلغ من العمر 24 عامًا، وشارك هذا الموسم في 30 مباراة وسجل 22 هدفاً وتُوج بجائزتي هداف الدوري الغاني وأفضل لاعب في الدوري، ويعد أحد أبرز اللاعبين بالدورى هناك.

كما تعاقد الإسماعيلى مع الإيفواري عبد القادر كوليبالي مهاجم وهداف فريق كروجو بعقد طويل الأمد يمتد لأربع مواسم، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.



ويعد " كوليبالي" ثاني هدافي الدوري الإيفواري برصيد 13 هدفًا بعد كريم كونتيه الذي تم احترافه في الدوري الأوروبي وسبق له التمثيل الدولي ضمن صفوف المنتخب بلاده الأول.