عبد الرحمن رشدان: انتقلت للأهلي رسميًا.. وهذا حديث الخطيب معي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن عبد الرحمن رشدان لاعب نادي وادي دجلة، انتقاله رسميًا للنادي الأهلي، كاشفًا حديث الخطيب معه لأول مرة.

وقال رشدان في تصريحات عبر قناة "ETC": "انتقلت رسميًا للنادي الأهلي والتقيت أنا وزميلي كريم الدبيس المنضم هو الآخر للأهلي، مع الكابتن الخطيب وكولر وسيد عبد الحفيظ".

وأكمل: "كولر تحدث معنا ووعدنا بالمشاركة، والتقيت بمحمد الشناوي ومحمد محمود، والخطيب قال لنا لابد أن تعرفوا أن كل شىء في الأهلي بنظام وأهم شىء التركيز والتدريب بشكل جيد"

وأشار: "كل الإجراءات انتهت تمامًا مع وادي دجلة وقمت بعمل الكشف الطبي وفي انتظار عودة الفريق من تونس للمشاركة بشكل رسمي"

واختتم: "مثلي الأعلى في مصر أحمد حجازي، وأحب ياسر إبراهيم رامي ربيعة في الأهلي، وأعد كل جماهير الأهلي أنني سأشارك بشكل أساسي، وسأنضم للمنتخب الأول في أقرب وقت"

الجدير بالذكر أن عبدالرحمن رشدان، ظهر بسمتوى مميز مع منتخب الشباب مواليد 2003، في البطولة العربية الأخيرة، وهو ما جعل العديد من الأندية تسعى للتعاقد معه.