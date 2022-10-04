رابطة الأندية توضح سبب عدم لعب الأهلي في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية والمتحدث الرسمي، أن الأجهزة الأمنية سبب عدم لعب الأهلي مبارياته في الإسماعيلية.

وقال ثروت في تصريحات عبر "ETC": "قرار عدم لعب الأهلي في الإسماعيلية هو قرار أمني فقط ولا يستطع أحد التدخل في هذا القرار".

وأضاف ثروت: "لا يوجد نادي في مصر يفرض شروطه على منظمي المسابقة والأجهزة الأمنية لديها تحفظات معينة، وهي الأعلم بها وفقًا لمعلومات خاصة بهم".

وأكمل: "الإسماعيلي يلعب في القاهرة لأن الأمن موافق على ذلك، والأجهزة الأمنية تحاول الحفاظ على أرواح الجماهير".

وأردف: "نحاول خلال الفترة القادمة زيادة أعداد الجماهير في المدرجات ونتمنى أن تمتلئ مدرجات ملاعبنا بالجماهير والقرار في النهاية في يد الأجهزة الأمنية".