شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المقاولون يدعم الفريق فى معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن محسن صلاح رئيس النادى سيلتحق بمعسكر المقاولون المقام حالياً فى الإسكندرية خلال الأيام المقبلة برفقته، لدعم اللاعبين استعداداً للموسم الجديد. ومن المقرر أن ينتهي معسكر المقاولون والمرحلة الثانية للإعداد فى الإسكندرية الجمعة المقبل.

من جهته أشاد شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، بالتزام اللاعبين في المعسكر والمنافسة القويه بينهم خلال التدريبات، مشيرا إلى أن الجميع تعاهد على بذل أقصى جهد بغية احتلال المركز الذي يليق بتاريخ المقاولون العرب.

وأكد المدير الفني أن العبرة لديه فى تقييم اللاعبين هو مدى الالتزام بتعليمات الجهاز الفني داخل الملعب وتنفيذ المطلوب بدقة كبيرة.

وقال شوقي غريب، إن معسكر الإسكندرية ناجح جدا حتى الآن وستكون البداية مع فريق كهرباء الإسماعيلية اليوم للاطمئنان على مدى استيعاب اللاعبين لتعليمات الجهاز في التدريبات خلال المرحلة الأخيرة.