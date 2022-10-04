شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوقع عقد خوض مباراتى فلامبو البوروندى فى دورى ابطال افريقيا بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، فى الاتفاق مع سفير بوروندى فى مصر، على خوض مباراتي فلامبو البوروندى فى مصر فى إطار مباريات دور الـ32 من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

وزار مرتضى منصور السفير فى سفارة بوروندى فى مصر، واتفق على كل البنود التى طلبها الجانب البوروندى لكى ينقل مباراة الذهاب من تنزانيا إلى مصر بعد موافقة رئيس الزمالك على تلبية رغباتهم.

واستقبل مرتضى منصور سفير بوروندى داخل نادى الزمالك وقاما بتوقيع عقود نقل المباراة، وأهدى رئيس الزمالك للسفير شعار وقميص ودرع النادى للسفير خلال زيارته للنادى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمباراة فلامبو البوروندى المقبلة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجارى.