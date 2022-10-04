شكرا لقرائتكم خبر عن أجاى: لعبت فى الأهلى أفضل 5 سنوات فى مشوارى وعلاقتى ما زالت جيدة بزملائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يرى جونيور أجاى، لاعب النادى الأهلى السابق، المنتقل حديثا لفريق سموحة، أن تجربته فى القلعة الحمراء من أفضل 5 مواسم فى مشواره الكروي.

وقال أجاى، فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1، إن علاقته ما زالت قوية بزملائه فى الفريق، مشيرا إلى أن الأهلى سيقدم مستوى متميزا فى الموسم الجديد.

وأشار أجاى إلى أن محمود حمدى الونش، لاعب الزمالك، من أفضل المدافعين فى مصر من وجهة نظره، مؤكدا أنه لم يحصل على فرصة كاملة مع موسيمانى فى الأهلى.

أجرى النيجيري جونيور أجاى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة جراحة ناجحة في أحد مستشفيات الإسكندرية بعد إصابته بكسر في قصبة القدم.

وأعلن عمر الغنيمى، نائب رئيس نادى سموحة، عبر صفحته الشخصية عن إصابة النيجيرى أجاى لاعب الفريق بكسر فى "قصبة" الرجل، لافتا إلى أنه سيتم وضع اللاعب فى الجبس عقب إثبات الأشعة إصابته.

وكشف طبيب الفريق أحمد رمضان أن فترة غيابه عن الملاعب لن تقل عن شهرين ونصف الشهر أي ما يقرب من 75 يوما، ما بين وضع قدمه فى الجبس والتأهيل للعودة للمباريات.