اخبار الرياضه

فلامبو البوروندي يعلن موافقته على لعب مباراتيه ضد الزمالك في مصر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فلامبو البوروندي يعلن موافقته على لعب مباراتيه ضد الزمالك في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جوني نيونسابا، نائب رئيس نادي فلامبو البوروندي، أنهم وافقوا على لعب مباراتي الزمالك بدوري أبطال أفريقيا في مصر.

 

وقال جوني، خلال تصريحاته لقناة الحياة: "لا يوجد لدينا ملعب مصدق عليه من الاتحاد الأفريقي في بوروندي، لذلك نفضل اللعب في مصر وتم الاتفاق".

 

وأضاف: "ما زلنا في مرحلة المفاوضات مع الاتحاد الإفريقي للحصول على الموافقة للعب في مصر".

 

وتابع: "الزمالك ناد كبير في إفريقيا، ولِمَ لا نهزم الزمالك كما هزمنا الاتحاد الليبي؟".

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا