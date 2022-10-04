شكرا لقرائتكم خبر عن فلامبو البوروندي يعلن موافقته على لعب مباراتيه ضد الزمالك في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جوني نيونسابا، نائب رئيس نادي فلامبو البوروندي، أنهم وافقوا على لعب مباراتي الزمالك بدوري أبطال أفريقيا في مصر.

وقال جوني، خلال تصريحاته لقناة الحياة: "لا يوجد لدينا ملعب مصدق عليه من الاتحاد الأفريقي في بوروندي، لذلك نفضل اللعب في مصر وتم الاتفاق".

وأضاف: "ما زلنا في مرحلة المفاوضات مع الاتحاد الإفريقي للحصول على الموافقة للعب في مصر".

وتابع: "الزمالك ناد كبير في إفريقيا، ولِمَ لا نهزم الزمالك كما هزمنا الاتحاد الليبي؟".