شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السعيد: دونجا وجابر الصفقتان الأفضل للزمالك.. ومصطفى فتحي سيتألق مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طارق السعيد، نجم الكرة المصرية الأسبق، أن نادي الزمالك رفع شعار "سد الاحتياجات" في التعاقدات التي أبرمها، قائلا: "أعتقد أن الزمالك دخل الميركاتو الجاري لسد نواقصه وثغراته، والجماهير من حقها أن تتعشم في تعاقدات بأسماء أكبر، مع احترامي لخامة اللاعب المحلي لا أحد يستطيع صنع الفارق مع الأهلي والزمالك.

وقال طارق السعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC: "الصفقة الوحيدة التي أبرمها بيراميدز في الانتقالات الجارية هو مصطفى فتحي ولو وصل لمستواه المعهود سيصنع فارقا كبيرا جدا معهم.