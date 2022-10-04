شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السعيد: دونجا وجابر الصفقتان الأفضل للزمالك.. ومصطفى فتحي سيتألق مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرى طارق السعيد، نجم الكرة المصرية الأسبق، أن نادي الزمالك رفع شعار "سد الاحتياجات" في التعاقدات التي أبرمها، قائلا: "أعتقد أن الزمالك دخل الميركاتو الجاري لسد نواقصه وثغراته، والجماهير من حقها أن تتعشم في تعاقدات بأسماء أكبر، مع احترامي لخامة اللاعب المحلي لا أحد يستطيع صنع الفارق مع الأهلي والزمالك.
وقال طارق السعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC: "الصفقة الوحيدة التي أبرمها بيراميدز في الانتقالات الجارية هو مصطفى فتحي ولو وصل لمستواه المعهود سيصنع فارقا كبيرا جدا معهم.
وشدد على أن نبيل عماد دونجا هو الصفقة الأبرز للزمالك في الميركاتو الجاري، واللاعب جيد جدًا وسيضيف للزمالك، وهو أفضل صفقات الأبيض حتى الآن، ولاعب يتمتع بمواصفات رائعة لكن حظه سيئ بالإصابة.
وأضاف السعيد: دونجا وعمر جابر هما الصفقتان الأفضل للأبيض في الميركاتو لحاجة الفريق لظهير أيمن، وأتوقع أن الخبرات سترجح كفة عمر جابر على سيد عبد الله نيمار للمشاركة في الجبهة اليمنى.
واختتم نجم الزمالك والأهلي الأسبق تصريحاته قائلا: الزمالك يحتاج للتعاقد مع مهاجم صريح وهذا هو المركز الذي يفتقده حاليًا لتعويض الجزيري حال حدوث أي ظرف، سامسون لاعب مجهول بالنسبة لنا وستظهر إمكانياته بعد المشاركة مع الفريق وقتها يمكننا الحكم عليه.