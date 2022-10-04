شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى فى دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا لمواجهة فلامبو دو سنتر البوروندي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، واقتنص نادي الزمالك بطاقة تأهله من نظيره إيلكت التشادي، بعد فوزه عليه بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين ويستعد الزمالك للمضي قدمًا نحو تحقيق الكأس القارية الغائبة عن قلعة ميت عقبة منذ 20 عامًا، وذلك بمواجهة فلامبو دو سنتر البوروندي.

موعد مباراة الزمالك و فلامبو دو سنتر

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على نظيره فلامبو دو سنتر البوروندي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا الأحد الموافق التاسع من أكتوبر الجارى.

مواجهات الزمالك مع أندية بوروندى

قبل لقاء دور الـ32 الزمالك، تقابل مع أندية بوروندي فى 6 لقاءات، فاز فى 4 مباريات وخسر مباراتين، وأحرز لاعبو الأبيض 13 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.

ففي موسم 85 التقى الزمالك مع فيتال فى ربع نهائي بطولة أفريقيا وفاز 5-3 بمجموع المباراتين، وفى موسم 86 التقى الزمالك مع إنتر كلوب بالدور ربع النهائي أيضاً وخطف تذكرة التأهل بمجموع المباراتين 3-1 ، وفى موسم 2007 تقابل الزمالك مع فيتال أو بالدور التمهيدى وفاز الفارس الأبيض5-1 بمجموع المباراتين.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على نظيره فلامبو دو سنتر البوروندي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا الأحد الموافق التاسع من أكتوبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يتحدد حتى الآن ملعب المباراة، نظرًا لعدم اعتماد ملاعب بوروندي لدى الاتحاد الأفريقي، فيما تتجه الأنظار نحو الملاعب التنزانية.

يذكر أن فريق فلامبو دي سنتر البروندي قد تأهل لدور الـ32 على حساب الاتحاد الليبي بالفوز ذهابًا 1-0، والخسارة إيابًا 2-1.