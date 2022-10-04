شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن رشدان: انتقالي للأهلي خطوة رائعة في مشواري.. وحجازي مثلي الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الرحمن رشدان، لاعب فريق الأهلي، أن انتقاله للمارد الأحمر خطوة رائعة في مشواره خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه كانت هناك بعض الأندية التي تريد ضمه، ولكن الأهلي أنهى المفاوضات.

وقال عبد الرحمن، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "اجتمعت مع سيد عبد الحفيظ وكولر اليوم، وقالوا لي إنهم تعاقدوا معي من أجل الفريق الأول وليس فريقا آخر.

أوضح رشدان أن هدفه مع الفريق في الفترة المقبلة هو اللعب أساسيا، وأنه يريد الحصول على البطولات مع النادي.

وأضاف: "مثلي الأعلي في مصر هو أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة، وأيضا محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم".