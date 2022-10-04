شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاتحاد المنستيري: مباراة الأهلي ستكون أول اختبار حقيقي لنا هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الصربي داركو نوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد المنيستري التونسي، أن الأهلي فريق كبير ولديه خبرات أفريقية كبيرة، وذلك قبل مباراة الفريقين ببطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32.

وقال نوفيتش، خلال تصريحات تليفزيونية: "الأهلي يمتلك أكثر من لاعب مميز في كل مركز وعندما تواجه الأهلي عليك أن تهتم بأدق التفاصيل ولو كانت صغيرة".

وأضاف: "كولر لن يجد مشكلة في كونه مدربا جديدا للأهلي، لأن الفريق اعتاد على المواجهات الكبرى".



وأشار إلى أنه كان من المقرر أن يخوض فريقه أول مباراة رسمية في الدوري التونسي أمام الأوليمبي الباجي، لكنها تأجلت.

وتابع: "أنا حزين لذلك، لأني كنت أتطلع لإعداد اللاعبين جيدًا في تلك المباراة استعداداً للأهلي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا".

واختتم داركو نوفيتش تصريحاته قائلا: "نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي فمباراة الأهلي ستكون أول اختبار حقيقي لنا هذا الموسم" .