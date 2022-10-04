شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيف الأعباء المالية سر رفض أسوان خوض مبارياته بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر نادي أسوان اتحاد الكرة باختيار ملعبه في الموسم الجديد والمقرر انطلاقه منتصف الشهر الجاري، حيث اختار النادي الجنوبي خوض مبارياته على ملعب تماسيح النيل بأسوان.

ورفض نادي أسوان خوض مبارياته في القاهرة، بسبب تحمل أعباء السفر والاقامة، في 34 جولة وفضل خوض مبارياته على ملعبه لتخفيف الأعباء المالية وبذلك يسافر خارج أسوان للقاهرة ولباقي المحافظات 17 مرة فقط بدلا من 34.

وأعلن اتحاد الكرة المصري، في وقت سابق انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 16 أكتوبر المقبل بمشاركة 18 ناديا. وبدأ قيد اللاعبين في الأول من سبتمبر، ويُسمح لكل نادٍ بقيد 30 لاعبا فى قائمته، بينهم 5 لاعبين أجانب بحد أقصى، إضافة إلى 3 فى قائمة الانتظار حتى شهر يناير المقبل.

وكان اتحاد الكرة أصدر بياناً حدد فيه الكثيرمن النقاط بينها، "لا يجوز لأى ناد شراء لاعبين إلا فى حدود ميزانيته المقدمة فى ملف التراخيص".

كما حظر الاتحاد المصري تنقل المدير الفني بين عدة أندية، مشددا على أنه "لن يُسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادٍ أن يتولى مسئولية نادٍ آخر حال فسخ التعاقد من جانبه".