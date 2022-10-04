شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يواصل الاستعداد للموسم الجديد بتواجد الصفقات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الداخلية تحت قيادة رضا شحاتة، تدريباته الإعدادية استعدادا للموسم الجديد بمشاركة جميع الصفقات التى أبرمها الفريق فى الانتقالات الحالية والتى تنتهى 10 أكتوبر الجارى.

ويسعى رضا شحاتة للوصول إلى توليفة من اللاعبين الجدد والقدامى بجانب تصعيده بعض الناشئين، للظهور بشكل قوى والحفاظ على تواجده فى الدورى الموسم المقبل.

ونجح الداخلية فى التعاقد مع 5 أجانب، هم كل من: النيجيرى فانوم ألفريد، والنيجيرى عبد الله اوچيفيني، النيجيرى شيميزى كيليتشي، والإيفوارى سيرجى إيريك لاعب المقاصة، والأوغندى آلان كيامبادى لاعب الجونة.

وتعاقد الداخلية مع عدة صفقات محلية، على رأسها محمد نجيب من الجونة، محمد رمضان من إيسترن كومبانى ، صلاح يحيى قادما من بيراميدز، وأحمد الرفاعى لاعب سموحة وحسين رجب مهاجم المصرى، ومحمد مجدى حارس الإسماعيلى، ومحمود منصور ظهير بتروجيت، واستعارة ثلاثى الأهلى ميدو حسام ووليد مصطفى ومصطفى فوزي، وأخيرا محمد نصير.

ويقود الداخلية فى الموسم الجديد، المدير الفنى رضا شحاتة ويعاونه محسن أبو جريشة وأبو المجد مصطفى بجانب محمد العقباوى مدرب حراس المرمى.