شكرا لقرائتكم خبر عن 4 بطولات و47 هدفا فى مسيرة عمر السعيد قبل انضمامه إلى فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد أيمن منصور، عضو مجلس إدارة نادي فيوتشر، انضمام عمر السعيد، مهاجم الزمالك السابق، إلى فريق فيوتشر خلال فترة الميركاتو الصيفي الجارية، وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق.

صاحب الـ 32 عاماً، لعب على مدار مسيرته الكروية في 6 أندية وهي: الزرقا ـ الجونة ـ المقاصة ـ الإنتاج الحربي ـ وادي دجلة ـ الزمالك.

بدأ عمر السعيد مسيرته الكروية في الدوري الممتاز مع نادي الجونة، حيث شارك في 62 مباراة، سجل خلالها 16 هدفاً، ثم انتقل إلى نادي مصر المقاصة في موسم 2015/2016، حيث شارك مع الفريق الفيومي في 6 مباريات لم يصنع أو يسجل أي أهداف.

وفي موسم 2016/2017، انتقل السعيد إلى فريق الإنتاج الحربي، حيث شارك معه في 39 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً، قبل أن يلتحق بنادي وادي دجلة، حيث شارك في 12 مباراة، سجل خلالها هدفين.

وفي موسم 2018/2019، بدأ عمر السعيد فصلاً جديداً في مسيرته الكروية عندما انتقل إلى نادي الزمالك، حيث شارك مع الفريق الأبيض في 88 مباراة، سجل خلالها 15 هدفاً، وصنع 10 أهداف.

بلغ إجمالي مشاركات عمر السعيد في مسيرته الكروية 208 مباراة، سجل خلالهم 47 هدفاً، وصنع 10 أهداف، وتوج السعيد بـ4 بطولات مع نادي الزمالك؛ بواقع بطولتي دوري عام، بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وبطولة كأس مصر.