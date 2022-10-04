شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم: نسعى لزيادة عدد الجماهير الموسم القادم.. وقرعة الدوري لن تكون موجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية والمدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة، أن رابطة الأندية تسعى لظهور مسابقة الدوري الممتاز في الموسم القادم بشكل جيد من كل النواحي. وقال ثروت سويلم، خلال تصريحات تليفزيونية: "نسعى لزيادة عدد الجماهير الموسم القادم بعد التزام الجماهير في المباريات الماضية التي حضورها في الموسم الماضي بمسابقة الدوري الممتاز". وأضاف: "من وجهة نظري أن رابطة الأندية نجحت بشكل كبير في موسمها الأول وأتمنى استمرار ذلك في الموسم القادم بمسابقة الدوري الممتاز".

وأوضح أن عامر حسين مستمر في عمله داخل رابطة الأندية في الموسم المقبل بشكل طبيعي، مؤكدا أنه تم الاستقرار داخل رابطة الأندية على أن يتم إنشاء لجنة للانضباط في رابطة الأندية في الفترة القادمة للفصل في أزمات الدوري.

وتابع: "لجنة الانضباط ستكون مسئولة عن الأحداث الجارية خارج الملعب وعامر حسين مستمر في رئاسة لجنة المسابقات في الفترة القادمة".

شدد على أن قرعة مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد لن تكون موجهة، وتم الاتفاق على إقامة قرعة مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد بدون أي توجيه وتقام بشكل طبيعي بين جميع أندية الدوري الممتاز".

واختتم سويلم تصريحاته قائلا: "نتمنى خروج مسابقة الدوري الممتاز في الموسم المقبل بشكل فني وتنظيمي قوي يليق بالكرة المصرية في الموسم الجديد".