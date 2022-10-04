شكرا لقرائتكم خبر عن مومزيلو ماديتش: الزمالك متفوق بمراحل ومواجهته صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى مومزيلو، المدير الفنى لفريق فلامبو البوروندي، المقرر أن يواجه الزمالك فى دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا أن مواجهة الفريق الأبيض صعبة.

وقال المدير الفنى لفريق فلامبو، فى تصريح لبرنامج "ملعب أون تايم" الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، إن مباراة الزمالك فرصة لتحديد مستوى فلامبو، مشيرا إلى أن الزمالك متفوق بمراحل عن فريق الاتحاد الليبى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري.

يقترب ملعب برج العرب بالإسكندرية من استضافة مواجهتى الزمالك وفلامبو البوروندى فى دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، نظرًا لوجود بعض أعمال الصيانة فى استاد القاهرة، الذى يستضيف مباريات الزمالك.

ويعد ملعب برج العرب الأقرب لاستضافة مباراتى الذهاب والإياب بين الزمالك وفلامبو البوروندى، لوجود صعوبة فى إقامة المباراتين على استاد القاهرة نظرًا لوجود أعمال صيانة فى الملعب.