أجايي: موسيماني سبب رحيلي عن الأهلي.. ورفضت عرض بيراميدز لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد جونيور أجايي لاعب نادي سموحة الحالي والأهلي السابق، أن موسيماني سبب رحيله عن القلعة الحمراء، موضحًا أن ضغط الجماهير دفعه لرفض عرض بيراميدز.

وقال أجايي في تصريحات عبر "أون تايم سبورتس": "بعد رحيلي عن الأهلي مباشرًة، قدم بيراميدز عرضًا لي، ولكن كانت جماهير الأهلي تضغط علي بشكل كبير، ولم يكونوا متقبلين أن ألعب لأي نادي ثاني في مصر لذا لم أذهب لبيراميدز".

وأضاف أجايي: "لو هناك عرضًا من الزمالك في الوقت الحالي سأفكر جيدًا؛ لأن الزمالك فريق كبير، وأنا ابتعدت عن الأهلي لفترة طويلة لذا إذا ذهبت الآن للزمالك سيراعي الجماهير ذلك".

وأكمل: "أحرزت أربعة أهداف في الزمالك وهذا يعتبر إنجاز، وأفضل لحظاتي مسيرتي مع الأهلي هي الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك".

وأردف: "فترة فايلر كانت فترة ممتازة جدًا وكانت علاقتي به جيدة، ولم يتواصل معي أحد بعد رحيلي من الأهلي، ومن فترة لأخرى سامي قمصان يتحدث معي، وعلاقتي ممتازة جدًا بسيد عبد الحفيظ وكان يتحدث معي باستمرار أثناء لعبي للأهلي".

وأشار: "أعتقد أن جماهير الأهلي هم أعظم شىء في النادي؛ لأن اللعب في الأهلي يحتم عليك اللعب بأقصى قوة حتى تسعد تلك الجماهير، وبعد رحيلي شعرت أن الأهلي يعاني من العديد من المشاكل بسبب الضغط الكبير الذي يتعرض له اللاعبين؛ بسبب ضغط المباريات بالإضافة لمدرب جديد يحتاج لوقت للتكيف مع الأجواء".

وأضاف: "عندما جئت لمصر لم أكن أعرف حجم مباراة الأهلي والزمالك، ولكن مع أول مباراة بينهما علمت أن هذه المباراة هي أهم مباراة في الوطن العربي".

وأكمل: "لعبت خمس سنوات مع الأهلي وتعتبر هذه السنوات هي الأهم في حياتي كما أنني شاركت مع العديد من الأساطير في النادي".

وأشار: "كان حلم من أحلامي أن أعتزل في النادي الأهلي، ولكن في نفس الوقت أنا حققت العديد من الإنجازات في النادي وباب النادي مفتوح لي دائمًأ".

وأوضح: "إذا لعبت في النادي الأهلي عليك العلم أن التعادل يعتبر خسارة والأجانب في الغالب يرحلون عن الأهلي بسبب الضغط الكبير".

وكشف: "مع وصول موسيماني أنا كنت أشارك حتى قبل نهائي دوري الأبطال أمام الوداد، ولكن بعد 3 أشهر شعرت أن موسيماني يريد لاعبين جدد وتحدثت معه وقلت له أنا على علم أنني سأرحل وكن واضح معي".

واختتم: "ميكيسوني وتاو من أفضل اللاعبين المنضمين للأهلي ولكن يحتاجون فقط للوقت لكي تظهر إمكانياتهم".