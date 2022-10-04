"حذف نادي القرن".. الأهلي يكشف سبب تغيير شعاره على قمصان الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يشري مرشد

أكد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي إن علامة ناديه التجارية وشعاره لا مساس بهما ولم يعدله مشدداً على تقديره لجماهير النادي التي تعتز وتتحدث في هذا الأمر وتتمسك بهوية النادي.

ونشرت عبر وسائل الإعلام صور مسربة لقميص الفريق الجديد وشعار الفريق حيث طالته بعض التعديلات منها حذف شعار "نادي القرن" وهو ما أثار الجدل.

وشرح شلبي المتخصص في التسويق والذي عمل مستشاراً لمجلس الأهلي في هذا المجال قبل توليه الإدارة التنفيذية سبب التغييرات عبر قناة الأهلي.

وقال شلبي إن الأهلي لديه 56 علامة تجارية وكان أول نادي في مصر حريصاً على تسجيل علامته التجارية وما يطرأ عليها من تعديلات بعد تتويجه بالبطولات والجوائز .

وفسر شلبي " الأهلي اتخذ قراراً بإنشاء شركته لكرة القدم المملوكة له وكان قد منح حقوق رعايته لشركة ومنها الحقوق الحصرية لاستغلال علامته التجارية بالشكل المدون عليه ،نادي القرن وهو ما أجبر شركة الكرة على تصمم شعار أخر".

وأضاف شلبي " العقد مع الشركة الراعية السابقة كان ينتهي مع نهاية الموسم السابق وتسبب امتداده إلى عدم امكانية استخدام الحقوق التي باعها النادي في شعار الفريق على القميص الجديد ولذلك تم استخدام الشعار الجديد التي تقلصت فيه النجوم العشرة إلى نجمة واحدة مع حذف ما كان مملوكا للشركة الراعية السابقة".

واستطرد " نضع النجوم الأربعة في إشارة إلى بطولات الدوري وهو ما فعلناه مع النجمة التي ترمز لبطولات الفريق في أفريقيا هذا أمر تنظيمي واختصار فقط ".

وكشف " العقد مع شركة الملابس الجديدة الأكبر في العالم ينص على إخطارهم قبل بداية الموسم بتسعة أشهر لتصميم زى الفريق ولكن لضيق الوقت لم نستطيع أيضاً الحصول على تصميمات خاصة بنا".

وأنهي "الفترة الحالية انتقالية فقط ونعمل من الأن للتجهيز للموسم بعد القادم 2023\2024 من أجل إعادة كل الأمور ".