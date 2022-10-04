مدرب فلامبو البوروندي: تابعت الزمالك عن قرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد مومزيلو ماديتش مدرب فلامبو البوروندي، أنه تابع نادي الزمالك عن قرب، قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره فلامبو البوروندي، يوم الأحد المقبل، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وقال ماديتش في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس1": "الزمالك فريق كبير واتابعه عن قرب".

واختتم مدرب فلامبو: "لا يمكن مقارنة الزمالك بفريق الاتحاد الليبي، فالزمالك فريق أقوى بكثير".

جدير بالذكر أن الزمالك صعد إلى دور الـ32 بعد الفوز على إليكت سبورت التشادي في الدور التمهيدي، بينما وصل فلامبو البوروندي إلى الدور ذاته بعد الفوز على الاتحاد الليبي.