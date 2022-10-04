رئيس الاتحاد: مرتضى منصور أكثر من وقف بجانب الاتحاد.. وأعد جمهور الأبيض بهدية خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري، أن العلاقة التي تجمع ناديه، بإدارة نادي الزمالك، رائعة، وأنه وجد تعاونًا كبيرًا من النادي الأبيض، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال مصيلحي، من خلال مداخلة تليفونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "في الفترة الأخيرة، كان رئيس الزمالك هو أكثر رئيس نادي وقف بجوار الاتحاد السكندري وقدم له الدعم بشكل كبير جدًا".

وأضاف رئيس الاتحاد: "الأندية الجماهيرية من الصعب أن تناطح الأندية الاستثمارية في الوقت الحالي، الفوارق المادية أصحبت كبيرة جدًا، لكننا سنواصل الكفاح من أجل إسعاد الجماهير التي تستحق وتنتظر منا الكثير".

واستكمل: "مروان عطية إذا خرج من الاتحاد مستقبلًا ستكون وجهته الأولى هي الزمالك، مرتضى منصور تفهم رغبتنا في الإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الاتحاد، لكني أعد جماهير الزمالك أن يكون مروان عطية في صفوف الفريق الأبيض في حالة رحيله عن النادي السكندري مستقبلًا".

وأنهى رئيس الاتحاد السكندري حديثه، بإعلان تعاقد ناديه مع ظهير أيمن منتخب أوغندا للشباب، مؤكدًا أنه خلال ساعات سيتم الإعلان عن الصفقة رسميًا، كما ذكر أن هذا التعاقد جاء بعد حديث مع مدرب الزمالك السابق ومنتخب أوغندا الحالي ميتشو، والذي أكد أنه سيكون إضافة كبيرة لفريق الاتحاد.

وكان الاتحاد قد أعلن قبل قليل، تعاقده مع مدافع الزمالك ومنتخب مصر، محمود علاء، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.