"سأخوض تحدٍ جديد".. كريم الدبيس يودع وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ودع كريم الدبيس، ناديه وادي دجلة، بعدما وقع على الاستغناء الخاص به، في ظل اقترابه من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي.

وكان الدبيس صرح في وقت سابق، أنه يقترب من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكتب الدبيس عبر حسابه الرسمي على "انستجرام": "لولا وادي دجلة لما كنت ما انا عليه الآن، الحمدلله مضيت استغناء من وادي دجلة من يومين وبداية جديدة و تحدي جديد ان شاء الله".

وأضاف: "يشهد ربنا من يوم مدخلت النادي وأنا بحاول مقصرش في تمرين أو غيره و بعتذر لو حصل ده، أنا النادي بنسبالي كان أكتر من مجرد بيت ونادي".

وتابع الدبيس: "بشكر المدربين والجهاز الفني والاداري والطبي والعاملين وكل شخص في هذا الكيان النادي ده بيتي فعلا".

واختتم الدبيس: "بشكر وادي دجلة وكل منظومتها وبشكر مستر ماجد سامي أهم راجل في الكيان وأبويا التاني مستر ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة علي كل كلمة وكل دعم حصل ليا سواء مادي او معنوي او نفسي وقريب اوي ان شاء الله هيرجع لمكاني الطبيعي في الممتاز وكل التوفيق للفريق".