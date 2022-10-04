رسميًا.. محمود علاء ينضم للاتحاد معارًا من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - انتقل مدافع الزمالك والمنتخب المصري، محمود علاء، إلى فريق الاتحاد السكندري، لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادمًا من الزمالك.

و نجح في إتمام التعاقد مع اللاعب الدولى محمود علاء مدافع نادى الزمالك لمدة موسم رياضى واحد على سبيل الإعارة.

وكان المدير الفني البرتغالي للزمالك، جوسفالدو فيريرا، قد حوّل علاء إلى دكة البدلاء خلال الفترة الأخيرة، وهو ما جعل اللاعب يفكر في الرحيل قبيل انطلاق الموسم الجديد، ليوافق بعد ذلك على عرض الاتحاد السكندري.

يذكر أن الزمالك، قد تأهل لدور الـ 32، المؤهل لدور المجموعات، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، إثر فوزه على إيليكت سبورت التشادي، بأربعة أهداف دون رد، بمجموع المباراتين.