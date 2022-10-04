رغم بدايته المذهلة مع مانشستر سيتي.. غوارديولا: هالاند لن يصل لمستوى ميسي 

المنامة - ياسر ابراهيم - على الرغم من بدايته المذهلة مع حامل لقب الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين، فإن الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يرى أن مهاجمه النرويجي، إيرلنغ هالاند، لا يصل إلى مستوى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.

وقاد هالاند فريقه مانشستر سيتي لاكتساح الجار اللدود مانشستر يونايتد، بنتيجة 6-3، في قمة الجولة التاسعة من "البريميرليغ"، التي أقيمت يوم الأحد، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022، على ستاد الاتحاد، بإحرازه 3 أهداف، كما أهدى زميله، فيل فودين، تمريرتين حاسمتين.



غوارديولا يرفض مقارنة هالاند بميسي

وبعد المباراة سُئل غوارديولا في مقابلة تلفزيونية، عما إذا كان بإمكان المهاجم النرويجي تسجيل مزيد من الأهداف في كل مباراة كما كان يفعل ميسي مع برشلونة، فأجاب مدرب السيتزنس: "الفارق بين الاثنين أن هالاند يحتاج إلى زملائه من أجل ترجمة الفرص إلى أهداف، وهذا أمر رائع ولا يُصدق".

وواصل بيب: "لكن ميسي يمكنه أن يفعل كل ذلك بمفرده".

وتسبب تصريح غوارديولا في انقسام مشجعي مانشستر سيتي، الذين علقوا عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واتفق أحدهم مع المدرب الإسباني، وقال: "هذه هي الحقيقة، ميسي لا يحتاج إلى هدايا، بينما يحتاج لاعبون آخرون إلى ذلك، وكتب آخر: "لو لعب ميسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في بدايته، فإنه سيصيبهم بالجنون".

واختلف مشجع ثالث مع بيب، وعلّق: "لا يمكننا أن ننكر أن ميسي سجل بعض الأهداف الفردية الرائعة، ولكن كان لديه زملاء رائعون في الفريق مثل تشافي وإنييستا وبوسكيتس ويايا توري".

وسبق لغوارديولا أن أشرف على تدريب ميسي لمدة 4 مواسم، وبالتحديد في الفترة ما بين 2008 حتى 2012، قبل أن يرحل بيب عن برشلونة.



بداية مذهلة لهالاند مع السيتي

وبأهدافه الثلاثة في شباك الإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، عزز هالاند صدارته لهدافي الدوري الإسباني برصيد 14 هدفاً، سجلها في 8 مباريات فقط.

وتُعتبر هذه الثلاثية (هاتريك) هي الثالثة لهالاند هذا الموسم مع مانشستر سيتي، بعدما فعل الأمر ذاته في شباك كريستال بالاس ونوتنغهام فورست، في الجولتين الرابعة والخامسة من الدوري الإنجليزي.

وبات هالاند أول لاعب يسجل "هاتريك" لمانشستر سيتي في "الديربي"، بعد فرانسيس لي في عام 1970، وفق ما ذكرت شبكة opta المتخصصة بالإحصائيات.

وأضافت أن المهاجم الشاب، البالغ من العمر 22 عاماً، هو ثالث لاعب في تاريخ "السيتزنس" يسجل 3 أهداف في مباراة واحدة في ديربي مانشستر، بعد لي وهوراس بارنز في عام 1921.

في هذه الأثناء يرى موقع sport bible البريطاني، أن هالاند في طريقه إلى الفوز بجائزة الحذاء الذهبي، التي تُمنح سنوياً لهداف الدوري الإنجليزي.

وأكد أن هالاند سيحطم العديد من الأرقام القياسية لا محالة، في أول مواسمه مع الكرة الإنجليزية، في حال استمر على هذا الأداء.

وفي المجمل، أحرز هالاند 17 هدفاً لمانشستر سيتي في 11 مباراة بجميع البطولات.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أرسنال، صاحب الصدارة.

ويستقبل "السيتزنس" فريق كوبنهاغن الدنماركي يوم الأربعاء، 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات، لدوري أبطال أوروبا.

(عربي بوست)