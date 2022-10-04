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الامارات | مشاركات آسيوية لقضاة الملاعب ومُقيّمي الحكام الإماراتيين

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركات آسيوية لقضاة الملاعب ومُقيّمي الحكام الإماراتيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك مجموعة من قضاة الملاعب ومُقيّمي الحكام الإماراتيين في إدارة مباريات، وتقييم أطقم التحكيم في التصفيات الآسيوية تحت 17 عاماً، وبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2022، خلال الفترة من 5 إلى 9 الجاري.

حيثُ يُشارك الحكمان الدوليان سلطان محمد (ساحة)، وزايد داود (مساعد) في إدارة مباريات المجموعة العاشرة في التصفيات الآسيوية تحت 17 عاماً، التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند، وتم تعيين الحكم المساعد الدولي جمعة المخيني، ضمن طاقم التحكيم المُكلف إدارة مباريات المجموعة التاسعة في قيرغيزستان.

وكلفت إدارة الحكام في الاتحاد الآسيوي علي حمد البدواوي، مُقيّماً لطاقم تحكيم المباراة التي ستجمع فريقي سوغديانا جيزك الأوزبكي وكوالالمبور الماليزي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2022.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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