الامارات | 3 من نجوم السامبا يزورون «دبي لأصحاب الهمم»

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شكرا لقرائتكم خبر عن 3 من نجوم السامبا يزورون «دبي لأصحاب الهمم» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد نجوم البرازيل السابقون، دونغا وألدايير وبالو هنريكي، بالدور الكبير الذي يلعبه نادي «دبي لأصحاب الهمم» في تهيئة أصحاب الهمم، وتمكينهم في المجتمع.
جاء ذلك خلال زيارتهم النادي واللجنة البارالمبية الآسيوية، التي يستضيف مقرها «دبي لأصحاب الهمم».
واطلع رئيس اللجنة البارالمبية المدير التنفيذي للنادي ماجد العصيمي، نجوم «السامبا» على الأنشطة والفعاليات المختلفة التي يقدمها النادي، ومبادراته المختلفة وأنشطته وبرامجه الرياضية والثقافية والاجتماعية، وسعيه لتسخير كل الإمكانات للأعضاء باختلاف إعاقاتهم.
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