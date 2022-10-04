الامارات | أبيض الناشئين يهزم فلسطين برباعية في التصفيات الآسيوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقّق المنتخب الوطني للناشئين فوزه الثاني على التوالي، بعدما تغلب على فلسطين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جرت أمس، على استاد باكانساري في مدينة بوغور الإندونيسية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

سجل أهداف المنتخب، سعيد عامر في الدقيقة 22 «من ضربة جزاء»، ومحمد جمعة 26، وغيث عبدالله 70، ووليد مال الله 86، في حين أحرز حسام الشاعر 3، ومحمود راضي 18، وطارق عواودة 45 أهداف فلسطين.

وحافظ الأبيض على صدارة ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط من مباراتين، مقابل ثلاث نقاط من مباراة واحدة لماليزيا، ولايزال رصيد فلسطين وغوام خالياً من النقاط.