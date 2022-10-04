الامارات | منتخب الدرّاجات يشارك في البطولة العربية للمضمار بـ 14 لاعباً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل المنتخب الوطني للدرّاجات أمس، إلى القاهرة استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للمضمار التي تُقام من 5 إلى 8 الجاري، في مضمار الدرّاجات بالقاهرة، ويترأس البعثة خليفة بن عمير نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات إضافة إلى الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني. وتُقام البطولة العربية للمضمار في القاهرة فقط، على أن تستكمل بطولة الطريق والدراجات الجبلية في الإمارات ديسمبر المقبل، وقام الجهاز الفني للمنتخب بضم اللاعبة مريم الزعابي لتصبح بعثة المنتخب الوطني 14 لاعباً ولاعبة، هم: يوسف ميرزا، أحمد المنصوري، جابر المنصوري، خالد معيوف، سيف الكعبي، وليد النقبي، عبدالله الحمادي، محمد المطيوعي، صفية الصايغ، شيخة عيسى، زهرة حسين، هدى حسين، مروة كاهور، مريم الزعابي.

وأكد رئيس البعثة خليفة بن عمير، أن المنتخب الوطني يشارك في البطولة بغرض المنافسة على الألقاب كافة بوجود قائد المنتخب وبطل آسيا والعرب يوسف ميرزا، الذي يبحث عن إنجاز عربي جديد.

وخاض المنتخب تدريبه الأول في مضمار القاهرة للدرّاجات، وتنضم صفية الصايغ إلى بعثة اليوم.