الامارات | 20 ألف مشارك في الدورة الرياضية العمالية بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُشارك نحو 20 ألف عامل من مختلف شركات دبي في النسخة الرابعة من «الدورة الرياضية العمالية» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي وشرطة دبي، وبلدية دبي، تحت شعار «إسعادهم هدفنا» وتستمر حتى 31 مارس المقبل.

وتُقام المنافسات في 10 ألعاب رياضية هي: كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، الريشة الطائرة، مصارعة الذراعين، اليوغا، شد الحبل، الكريكت، سباق الطريق والسباحة، عبر ست مناطق مختلفة هي: جبل علي، القوز، الجداف، موانئ دبي العالمية، دتكو ودلسكو، وبرعاية دي بي وورلد ودبي القابضة ودتكو، ودلسكو، ولاند مارك، وورلد سيكيورتي، وبرنامج تقدير.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ونائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي اللواء عبيد مهير بن سرور، ومدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة في شرطة دبي العميد علي خلفان المنصوري، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة، وممثلي الشركات الراعية للدورة.

وقال سعيد حارب، إن إقامة مثل هذه الأنشطة الرياضية المجتمعية تُجسد تقدير دولة الإمارات لفئة العمال في جميع تخصصاتهم ومختلف الأعمال التي يقومون بها، فالعمال طرف أساسي في عملية التنمية المستمرة التي تشهدها الدولة، وهم جزء من نسيج مجتمعنا.

وأضاف: «الرياضة جزء أساسي في حياتنا سواء كممارسين أو منظمين أو مشاهدين، والعمال لديهم الحب الكبير للرياضة ويمتلك العديد منهم مهارات رائعة ومستويات فنية جيدة، ولذلك فنحن حريصون على تنظيم واستمرارية هذه الدورة التي تؤكد أن دولة الإمارات هي وطن الجميع وأن الرياضة هي حق للجميع، ونشكر شركاءنا والجهات الداعمة لتنظيم هذا الحدث، ونشكر مستضيفي المنافسات التي نثق بأنها ستكون حدثاً مميزاً وستسهم في تعزيز التقارب والتعاون بين العمال المشاركين من مختف الجنسيات والتخصصات».