الامارات | الانتقالات الصيفية للاعبين تغلق اليوم.. «الخامسة مساءً»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغلق عند الساعة الخامسة من مساء اليوم بمقر اتحاد الكرة في دبي باب الانتقالات الصيفية للاعبين، الذي كان قد انطلق اعتباراً من 13 يوليو الماضي، في حين ستنطلق الانتقالات الشتوية للاعبين المحليين والأجانب خلال الفترة من 11 يناير حتى الثامن من فبراير 2023، فيما أكد عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة المتحدث الرسمي للجنة، المستشار يعقوب العلي، جاهزية اللجنة لغلق باب الانتقالات الصيفية للاعبين، مشيراً إلى أن أي طلبات للأندية تمت أثناء المدة المحددة خلال فترة الانتقالات سيتم النظر فيها، مطالباً الأندية بتجنّب تقديم أي طلبات لتسجيل اللاعبين في آخر اللحظات قبل غلق باب القيد، تفادياً لحدوث أي خطأ في عملية التقديم، مؤكداً أن الأمور الخاصة بعملية الانتقالات خلال الفترة الماضية سارت بصورة طيبة وبسلاسة، نظراً لكون الأندية أصبحت لديها خبرة في كيفية التعامل مع النظام الخاص بعملية الانتقالات والمستندات المطلوبة.

وقال يعقوب العلي لـ«الإمارات اليوم»: «سيوجد بعض الممثلين للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، اليوم، في اتحاد الكرة قبل غلق باب الانتقالات بأربع ساعات كما هي العادة حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم نفسه، أي حتى لحظة غلق باب الانتقالات، للوقوف على الإحصاءات والأرقام الخاصة بعملية الانتقالات التي تمت في هذا الخصوص».

وأشار المتحدث الرسمي للجنة إلى أن الإجراءات الخاصة باليوم الأخير لغلق باب الانتقالات ستكون هي نفسها التي تمت في الفترة الماضية عند فتح باب القيد.

وأكمل «خلال التعميم السنوي الذي تم إطلاقه قبل بدء عملية الانتقالات قمنا في اللجنة بالتنبيه على الأندية بتجنب التسجيل في آخر لحظة».

يذكر أن فترة التعاقد مع اللاعبين الأجانب كانت قد انتهت في 29 سبتمبر الماضي، إذ لا يحق لأي نادٍ تسجيل أي لاعب أجنبي من خارج الدولة بعد مرور 21 يوماً على انتهاء الانتقالات، إلّا في حال كان اللاعب حراً بشرط أن يكون عقده مع ناديه الأصلي قد انتهى قبل 29 سبتمبر الماضي، وأن يكون هناك شاغر لدى النادي الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب المعني.

وشهدت الانتقالات الصيفية استقطاب الأندية صفقات مميزة، تمثلت أبرزها في تعاقد الشارقة مع ثلاثة لاعبين عالميين، هم مهاجم برشلونة السابق الإسباني باكو الكاسير، والبوسني ميراليم بيانتش الذي تم التعاقد معه حتى 2024 قادماً من برشلونة، إلى جانب مدافع روما السابق كوستاس مانولاس قادماً من أولمبياكوس اليوناني، كما تعاقد النصر مع المغربي عادل تاعرابت قادماً من بنفيكا البرتغالي، كما مثل اللاعبان الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس والأوكراني أنديه يارمولينكو أبرز صفقات العين الجديدة، في حين عزز الوحدة صفوفه بلاعبين مميزين، هما البرازيلي آلان ماركوس قادماً من ايفرتون الإنجليزي، والبرتغالي لويس ميغيل قادماً من بنفيكا، ودعم شباب الأهلي أيضاً صفوفه بالمدافع البلجيكي جاسيون دينايير قادماً من ليون الفرنسي. ومن أبرز صفقات الجزيرة ضم المغربي أشرف بن شرقي قادماً من الزمالك المصري، كما تعاقد الوصل مع البرازيلي جابرييل دي سوزا قادماً من الدوري البرتغالي.