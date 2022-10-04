الامارات | «العاصفة 36» بطل أولى جولات «دبي لقوارب التجديف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عانق طاقم القارب «العاصفة 36» لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة بدر عبدالحكيم لقب الشوط المحلي في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أول من أمس، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2022-2023.

وذهب لقب شوط (الفئة المفتوحة) في السباق لطاقم القارب البحريني (كي إتش كي 54) لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط، الذي تفوق في هذا الشوط بعد صراع مثير مع القارب رقم 89 (إف 3) لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبقيادة النوخذة بدر عبدالحكيم.

وذكر بيان صحافي: «حقق السباق الذي أقيم في قناة دبي المائية في منطقة ممشى الجداف قبالة محمية خور دبي للحياة الفطرية نجاحاً كبيراً تمثل في مشاركة ما يزيد على 400 بحار على متن 46 قارباً تنافست على ألقاب شوطي الجولة (المحلي والمفتوح)، حيث أبحرت من خط البداية لمسافة 2.3 كلم حتى خط النهاية أمام (دبي كيريك هاربر) وقبالة مكتبة محمد بن راشد».

وتابع فعاليات سباق الجولة الأولى وقام بتتويج الفائزين بعد نهاية الحدث عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية جمال المهيري، والمدير التنفيذي محمد الفلاحي، ومشرف عام السباق محمد المري، ورئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي المقدم علي عبدالله النقبي.