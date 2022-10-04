الامارات | الشارقة يغرد خارج السرب.. وبيريرا «علامة دورينا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انفرد الشارقة بصدارة دوري أدنوك للمحترفين بعد تعثر الجزيرة أمام بني ياس، ليصبح «الملك» الفريق الوحيد صاحب العلامة الكاملة في البطولة من أربعة انتصارات، بعدما حقق فوزاً مهماً على ضيفه خورفكان بثلاثية نظيفة، فيما تراجع الجزيرة إلى المركز الثاني بعد أن فقد أول نقطتين في البطولة.

واستحق بني ياس نقطة التعادل أمام الجزيرة رغم النقص العددي في المباراة التي شهدت مستوى غير جيد من لاعبي الجزيرة للمرة الأولى هذا الموسم، وبفضل فوزه المهم على النصر نجح الوصل في الوصول إلى المركز الثالث بجدول الترتيب بعد أن حقق فوزاً مهماً خارج أرضه، ليصل إلى النقطة الثامنة ليظهر الفريق في مربع الكبار، وهو ما يبحث عنه «الإمبراطور» نهاية الدوري.

واستعاد العين بريقه بثلاثية في مرمى اتحاد كلباء، ليقفز إلى المركز الرابع على جدول الترتيب، ويواصل سعيه للحاق بفريق الشارقة «المتصدر» في موسم يبدو أنه أصبح أكثر وضوحاً مع مرور الجولات، كون «الملك الشرقاوي» هو أكثر الفرق التي استقطبت نجوماً وصفقات كبيرة لتكون النتيجة هي الصدارة المنفردة من أربعة انتصارات متتالية.

وفي تعطل مفاجئ، تمكن الظفرة من تحقيق فوز مهم على شباب الأهلي الذي كان يفوز دائماً بالتخصص في هذه المباراة، لكنه لم ينجح هذا الجولة فحقق الظفرة أول فوز له وثلاث نقاط ثمينة كانت كفيلة بترك منطقة القاع والمركز الأخير، والذي يستقر فيه حالياً فريق خورفكان بقيادة المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري الذي أصبح في موقف صعب بعد حصد نقطة واحدة فقط من أربع مباريات.

وغيّرت الجولة الرابعة كثيراً من ملامح جدول الترتيب بعد أن نجحت فرق عجمان والوحدة والظفرة في تحقيق أول فوز لها في البطولة بعد مرور أربع جولات، في وقت تراجع النصر ولم يستغل الفرصة اللعب على أرضه من أجل مصالحة جمهوره الذي حضر بشكل جيد لمواجهة جمهور الوصل في المباراة، لكن القمة خرجت صفراء في مباراة وقمة رائعة جمعت الفريقين.

ورصدت «الإمارات اليوم» آراء الجمهور بسؤال عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن اللاعب الأفضل في دوري الخليج العربي والأكثر تأثيراً مع فريقه بعد مرور أربع جولات: «شاركنا الرأي.. بعد مرور أربع جولات من دوري أدنوك للمحترفين من هو اللاعب الأبرز في دورينا حتى الآن؟»، وتم رصد أربعة لاعبين هم: لوان بيريرا لاعب الشارقة المقيم البرازيلي، والمحترف المغربي وليد أزارو من فريق عجمان، ولابا كودجو (العين)، وعلي مبخوت (الجزيرة).

واختار الجمهور المشارك في التصويت والذي وصل إلى 112 مشاركاً لوان بيريرا لاعب الشارقة بنسبة 39.8٪، ثم لاعب العين لابا كودجو 29.6٪، وعلي مبخوت لاعب الجزيرة 17.3٪، ثم اللاعب المغربي وليد أزارو من عجمان 13.3٪.

وأكد المحلل الفني خالد عبيد أن الجولة الرابعة من بطولة الدوري كشفت عن أحقية فريق الشارقة بصدارته للبطولة، حيث أكد أنه هو الفريق الأكثر جاهزية بعد أن حقق أربعة انتصارات متتالية في البطولة، ليكون هو الفريق الوحيد الذي نجح في ذلك، مشيراً إلى أن فريق الجزيرة لم يقدم في هذه الجولة ما قدمه في الجولات الثلاث السابقة، ليخسر أول نقطتين في البطولة.

وقال خالد عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «حقق الوصل فوزاً مهماً على النصر لأنه عرف كيفية التعامل، وقرأ المباراة جيداً ولعب على مشكلات النصر الدفاعية، ولكن فوز الوصل لا يعني أنه لا يحتاج إلى تدعيم صفوفه خصوصاً إذا رغب الفريق في المنافسة على لقب الدوري، عجمان والوحدة عادا إلى البطولة بتحقيق أول فوز في البطولة ليشعل منطقة الوسط، أما خورفكان ودبا فيبدو أن الموسم سيكون صعباً بالنسبة للفريقين».

وأشاد عبيد بفريق الظفرة بعد الفوز الكبير على شباب الأهلي، مؤكداً أنه أكثر الفرق التي استفادت من فترة التوقف ليعيد الفريق إلى سكة الانتصارات، بينما أوضح عبيد أن شباب الأهلي يجب أن يعيد حساباته جيداً، إضافة إلى الجزيرة الذي لم يقدم المستوى المطلوب، وأضاف: «قد يكون ذلك بسبب ابتعاد اللاعبين عن الفريق لفترة بسبب تواجدهم مع المنتخب، وقرار إقالة مدرب الوحدة غريب وفي توقيت صعب، وقد يتأثر الفريق بشكل كبير».

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