شكرا لقرائتكم خبر عن تداول صورة لوصول سامسون أكينولا إلى القاهرة استعدادا للانضمام للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت صورة للبنيني سامسون أكينولا، لاعب كاركاس الفنزويلي، خلال وصوله إلى القاهرة تمهيدا للإعلان عن إتمام انتقاله لصفوف الزمالك بشكل رسمي بعدما خضع اللاعب للكشف الطبي.

وكان البعض تداول صور سامسون بقميص الزمالك، وظهر اللاعب مرتديًا الزي الرسمي لأبناء ميت عقبة خلال خضوعه لجلسة التصوير التي تسبق الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ولم يعلن الزمالك حتى الآن بشكل رسمي عن التعاقد مع اكينولا لحين انتهاء اللاعب من الكشف الطبي والتأكد من سلامته الصحية.

أكينولا صاحب الـ22 عامًا ولد فى مدينة لاجوس النيجيرية ويحمل الجنسية البنينية، وتبلغ قيمته التسويقية على موقع ترانسفير ماركت 500 ألف يورو.

بدأ أكينولا مسيرته فى ليون 36 النيجيري، ثم لعب معارًا لـ دنايسكا السلوفاكي، وسجل اللاعب مع نادي دنايسكا السلوفاكي 5 أهداف فى 21 مباراة خاضها مع الفريق.

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة، لمواصلة الانتصارات والتتويج بالبطولات في الموسم الجديد.