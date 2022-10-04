شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وحكام مباراة هلال الساحل وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن موعد وحكام مباراة الفريق أمام نظيره هلال الساحل السوداني في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر الاتحاد الأفريقي إقامة مباراتي الذهاب والإياب بين بيراميدز وهلال الساحل في القاهرة، بعد موافقة النادي السوداني على خوض الذهاب في القاهرة.

وتقام مواجهة الذهاب في السادسة من مساء يوم السبت 8 أكتوبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، بينما تقام مواجهة الإياب على ذات الملعب يوم 15 من نفس الشهر.

ويدير اللقاء طاقم حكام رواندي، بقيادة الحكم جون كلود، ويعاونه الحكم المساعد الأول، ريموند نوناتي، والمساعد الثاني، إيريك موجوبو، والحكم الرابع عبد الكريم تواجرموزيكا، والمراقب أحمد ماجولي، من تنزانيا، ويراقب تطبيق إجراءات فيروس كورونا الدكتور محمد سلطان من مصر.