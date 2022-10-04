شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم عادل فهيم ببطولة دايموند كب لكمال الأجسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت إدارة بطولة أحمد علي دايموند كب لكمال الأجسام والكلاسيك والفيزيك والتي أقيمت باستاد القاهرة تحت الإشراف المباشر من الاتحاد الدولي والمصري لكمال الأجسام واللياقة البدنية، على تكريم الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام.

وتم إهداء فهيم درع البطولة، لعطائه المتميز سواء على المستوى المصري والعربي والأفريقي والدولي وباعتباره شخصية العام الرياضية الناجحة، وأنه قد ساهم بدرجة كبيرة في انتشار اللعبة في مصر وعربيا وبجانب إشرافه بنفسه على كافة البطولات التي أقيمت طوال الفترة الماضية واعتباره القيادة العربية والعالمية في لعبة كمال الأجسام.

ومن جانبه أعرب الدكتور عادل فهيم عن سعادته البالغة بهذا التكريم الخاص الذي اعتبره الأقرب إليه، وأهدى هذا التكريم إلى جميع أفراد منظومة الاتحاد المصري والعربي والدولي لكمال الأجسام والذين ساهموا في نجاح مهمته الرياضية.

يذكر أن مصر استضافت بطولة احمد علي دايموند كب لكمال الأجسام والكلاسيك والفيزيك، والتي تتميز بكونها بطولة دولية رسمية تتبع الاتحاد الدولي لكمال الأجسام IFBB، وأقيمت بمشاركة أكثر من 25 دولة عربية وأجنبية، منها: الأردن، فلسطين، سوريا، البحرين، ليبيا، سلطنة عُمان، الإمارات، اليمن، إسبانيا، مالطا، بولندا، نيجيريا، السودان، السعودية، بالإضافة إلى مصر الدولة المُضيفة للبطولة.

هذا وقدمت البطولة جوائز مالية تقدر بثلاثة ملايين جنيه مصري، بالإضافة إلى 12 كارت احتراف إيليت برو للفائزين بالمركز الأول في كافة الفئات وشارك في تحكيمها 5 حكام من أوروبا، و4 حكام عرب، و4 حكام مصريين.