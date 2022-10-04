شكرا لقرائتكم خبر عن زياد طارق لاعب الأهلي يقترب من الانضمام إلى سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب زياد طارق، لاعب الأهلي، من الانضمام إلى صفوف سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أبدى الأخير اهتمام بضم اللاعب الشاب من أجل تدعيم مركز الجناح الأيمن بصفوفه في الموسم المقبل.

ويرحب مسئولو النادي الأهلي بخروج زياد طارق للإعارة في الموسم الجديد، من أجل اكتساب الخبرات الكافية والحصول على فرصة المشاركة الكافية خارج القلعة الحمراء، في ظل صعوبة الحصول عليها مع الأهلي في الفترة القادمة لوجود عدد كبير من اللاعبين في مركزه.

ويضم الأهلي عددا كبيرا من اللاعبين في مركزي الجناحين الأيمن والأيسر، مثل بيرسي تاو وطاهر طاهر وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو ومحمود كهربا ومصطفى سعد وحسين الشحات وشادي رضوان وزياد طارق.

ولا تمانع إدارة الأهلي في خروج زياد طارق للإعارة، باعتباره من المواهب الواعدة والتي تمني النفس في صقل شخصيته واكتساب الخبرات، كما حدث مع عدد كبير من لاعبي الأهلي الحاليين، مثل محمد شريف وأكرم توفيق وصلاح محسن وأحمد عبد القادر.