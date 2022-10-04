شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتعاقد مع محمود علاء لمدة موسم على سبيل الإعارة من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى، تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد 2022_2023 بعد التعاقد مع اللاعب الدولى محمود علاء مدافع الزمالك لمدة موسم رياضى واحد على سبيل الإعارة.

ويمتلك محمود علاء خبرات كبيرة كمدافع دولى متميز بالدورى المصرى، ويطلق عليه المدافع الهداف، حيث نجح فى تسجيل "53" هدفا خلال مسيرته السابقة في جميع المسابقات التي شارك بها، وسبق له تمثيل أندية حرس الحدود ووادى دجلة والزمالك.

ووقع علاء على عقد انضمامه لصفوف زعيم الثغر بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى، ومحمد سلامة عضو مجلس الإدارة.

ورحب الصربى زوران المدير الفني، لزعيم الثغر بانضمام محمود علاء لصفوف نادى الاتحاد السكندرى مُشيدا بقدرات اللاعب الفنية وتميزه في ألعاب الهواء وأعتبره إضافة حقيقية ومميزة لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة بوصفه أحد المدافعين البارزين بالدوري المصري.