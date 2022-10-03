شكرا لقرائتكم خبر عن نجم وسط ريال مدريد يعود للفريق قبل مواجهة شاختار فى دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استعاد فريق ريال مدريد خدمات النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق، يأتي ذلك بعدما غاب اللاعب عن آخر مواجهات الفريق أمام أوساسونا أمس، نظرًا لإستمرار إصابة اللاعب وعدم تعافيه بالشكل الكامل، إضافة إلى تخوف كارلو أنشيلوتي من الدفع باللاعب وتجدد الإصابة.

وشهد مران الفريق الأخير مشاركة اللاعب فى التدريبات بصورة طبيعية، مما يزيد من فرص لحاق اللاعب لمباراة شاختار القادمة فى دوري الأبطال، الأمر الذي يبث الطمأنينة بعض الشئ فى نفوس الجماهير المدريدية، لا سيما أن اللاعب قادر على صناعة الفارق فى أسوء أحواله.



موقف أنشيلوتي من عودة اللاعب

ويري المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن عودة اللاعب فى مباراة شاختار القادمة، ستكون بمثابة الأمر الجيد للفريق، خاصة أن الفريق سيصبح لديه وفرة من الحلول فى منطقة المناورات وبناء الهجمة، إضافة إلى الإمكانيات الكبيرة التي يتحلي بها الأمير لوكا، والتي تميزه عن جميع لاعبي الوسط بالفريق.



موعد مباراة الريال وشاختار القادمة

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وشاختار يوم الأربعاء القادم، فى الجولة الثالثة، من منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتي من المنتظر أن تنطلق فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.