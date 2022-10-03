شكرا لقرائتكم خبر عن حاجي باري عن الانضمام لفيوتشر: فرصة مثل هذه لا تأتي كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الغيني حاجي باري، لاعب كولورادو سبرينجس الأمريكي، عن انتقاله إلى فريق فيوتشر، وأكد باري في تصريحات للموقع الرسمي لناديه السابق: "فرص مثل هذه لا تأتي في كثير من الأحيان، لذلك كان قرارًا سهلاً بالنسبة لي، ولكنه حلو ومر في نفس الوقت، لأنني أحب هذا النادي حقا، أحب النظام، أحب الجهاز الفني، زملائي في الفريق، لن أكون اللاعب الذي أنا عليه اليوم بدون هؤلاء الرجال، لكن الله عادة ما يكون لديه خطط أخرى لنا ولا يمكننا التشكيك في ذلك".

واستمر في الحديث عن تأثير كولورادو سبرينجز عليه وعلى مسيرته المهنية: "لقد استمتعت خلال العامين الماضيين بلعب كرة القدم الاحترافية، وأشعر أنه كان أفضل عامين في مسيرتي المهنية، وكنت بجانب أفضل الناس الذين قابلتهم في حياتي، أود أن أتقدم بشكر خاص إلى بريندان بيرك، فبدونه لم يكن أي من هذا ممكنًا. هذا هو الرجل الذي آمن بي منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه إلى هنا".

وأعلن نادي كولورادو سبرينجس الأمريكي عبر موقعه الرسمي عن انتقال مهاجمه الغيني حاجي باري إلى فريق فيوتشر بداية من الموسم المقبل، وذلك في إطار خطة فيوتشر لدعم صفوفه.

ويشارك كولورادو سبرينجس في دوري الدرجة الثانية الأمريكي وخاض حاجى بارى صاحب الـ29 عاما 187 مباراة سجل خلالها 84 وصنع 22.

كما أكد النادي في بيانه، أن قيمة الصفقة الرسمية لن يتم الإفصاح عنها، وذلك طبقا لقوانين الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، ولكنها الصفقة الأعلى تاريخيا.