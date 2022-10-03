شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكتفي بالمران الصباحي حتى موعد السفر إلى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بخوض مران صباحي وحيد حتى موعد السفر إلى تونس يوم الخميس، استعدادا لمواجهة اتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواصل الأهلي تدريباته في التاسعة صباحا حتى موعد السفر إلى تونس يوم الخميس، حيث يخوض مران صباحي في يوم السفر قبل تناول وجبة الغدا، ومن ثم التوجه إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة التي ستقلهم إلى تونس.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي خاض 3 مواجهات ودية خلال فترة الإعداد الحالية، حيث فاز على بتروجت وأسوان وتعادل مع فريق طلائع الجيش.