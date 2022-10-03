شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد استقبال جماهير الأهلي لبعثة فريق السلة في الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت جماهير الأهلي في الكويت على تنظيم استقبال رائع لبعثة فريق كرة السلة الذي وصل إلى الكويت، اليوم الإثنين، استعدادا لخوض منافسات البطولة العربية.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، إلى الكويت استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية للأندية.

ويتواجد "رجال سلة الأهلي" بالمجموعة الثانية، إلى جانب أندية الرياضي اللبناني والميناء اليمني والغرافة القطري.

وتضم قائمة الفريق في البطولة كلا من: سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.