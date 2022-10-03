شكرا لقرائتكم خبر عن مارك كلاتنبرج يتحدث عن تفاصيل محاضرات حكام الدرجة الأولى استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه ستتم إقامة محاضرات للحكام بواقع 50 حكمًا في كل محاضرة مقسمة على 3 محاضرات، وسيكون هناك تدريب على بعض التدريبات مثل لمسات اليد والتسلل والتمركز.

وأضاف كلاتنبرج، في تصريحاته للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، أنه سيتم تقييم أداء كل حكم عقب انتهاء المحاضرات، من أجل تجهيزهم لانطلاق الموسم الجديد، ومعرفة أوزان كل حكم.

في سياق مغاير، كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم الاتفاق مع كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام، على توقيع غرامة 25 ألف جنيه على اللاعبين الذين يذهبون للحكم بعد نهاية الشوط أو المباراة للاحتجاج على قراراته.

وقال عضو اتحاد الكرة، في تصريحات إذاعية، إن الهدف من الغرامة المالية على اللاعبين هو منع الاعتراض على الحكم والالتزام بقراراته.

وأكد عامر حسين، أن استكمال الدوري خلال كأس العالم سيكون في صالح كرة القدم المصرية، وأن استكمال الدوري وقت كأس العالم شأن داخلي، وليس للفيفا علاقة بذلك".