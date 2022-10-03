شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم فاب الكاميرونى فى بطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره فاب الكاميرونى 43/21، فى إطار ثالث مبارياته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها تونس وتستمر حتى يوم 9 أكتوبر الجارى.

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى الفوز بأول لقاءاته فى البطولة بنتيجة 40/17 على رد ستار الايفوارى قبل الفوز على مولودية الجزائر فى ثانى لقاءاته.

يطمح الزمالك فى مصالحة جماهيره بعد خسارة لقب البطولة العربية مؤخرا لحساب التوجى التونسى و التى حرمته من المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، فضلا عن أن الزمالك يطمح فى مواصلة التربع على العرش الأفريقى بالأكثر تتويجا حيث أنه توج باللقب 12 مرة من قبل.

يشهد تاريخ تتويج الزمالك الحصول على اللقب الأفريقى 12 مرة من قبل أعوام كلا من: 1979 و 1980 و 1981 و 1986 و 1991 و 2001 و 2002 و 2011 و 2015 و 2017 و 2018 و 2019.