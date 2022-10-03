شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يضم الغيني حاجي باري هداف كولورادو سبرينجس الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي كولورادو سبرينجس الأمريكي، عبر موقعه الرسمي عن انتقال مهاجمه الغيني حاجي باري إلى فريق فيوتشر بداية من الموسم المقبل، وذلك في إطار خطة فيوتشر لدعم صفوفه.

ويشارك كولورادو سبرينجس في دوري الدرجة الثانية الأمريكي وخاض حاجى بارى صاحب الـ29 عاما 187 مباراة سجل خلالها 84 وصنع 22.

كما أكد النادي في بيانه، أن قيمة الصفقة الرسمية لن يتم الإفصاح عنها، وذلك طبقا لقوانين الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، ولكنها الصفقة الأعلى تاريخيا.