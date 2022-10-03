شكرا لقرائتكم خبر عن محمد وهبة يراقب بطولة الجمهورية قبل معسكر منتخب الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد وهبة، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين "مواليد 2006"، على تقسيم جهازه المعاون لمتابعة مباريات بطولة الجمهورية، لاختيار أفضل العناصر التي ستتواجد في المعسكر المقبل.

ويستعد وهبة ومعاونوه لمتابعة كل مباريات بطولة الجمهورية، قبل الإعلان عن القائمة التي ستدخل في معسكر مغلق، يبدأ يوم 12 أكتوبر الجاري.

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين يوم 30 أكتوبر موعدًا للسفر إلى الجزائر، للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين، والتي تقام في الفترة من 5 إلى 15 نوفمبر.

وتضم مجموعة شمال أفريقيا في التصفيات القارية إلى جانب المنتخب المصري كلا من: ليبيا، تونس والمغرب.